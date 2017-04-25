加拿大股市：升至两个月高位，金融股和能源股领涨

路透多伦多4月25日 - 加拿大股市主要股指周二触及两个月高位，权重金融股和能源股领涨。美国对木材产品征收的新进口关税低于部分投资人预期，带动木材企业股价大涨。

美国表示，将初步对从加拿大进口的软木木材征收平均20%的反补贴关税，两国长期的贸易争端升级。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨32.73点，或0.21%，报15,745.19点。10大类股中有七种收高。

包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的原材料股下跌2.5%，因两大矿商业绩令人失望，抵消木材企业股价大涨的影响。