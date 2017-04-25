加拿大股市：升至两个月高位，金融股和能源股领涨

欧元债市：短期希腊公债收益率跳涨，因国际金主未就债务减免达成协议
路透雅典/伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。
路透多伦多4月25日 - 加拿大股市主要股指周二触及两个月高位，权重金融股和能源股领涨。美国对木材产品征收的新进口关税低于部分投资人预期，带动木材企业股价大涨。
美国表示，将初步对从加拿大进口的软木木材征收平均20%的反补贴关税，两国长期的贸易争端升级。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收涨32.73点，或0.21%，报15,745.19点。10大类股中有七种收高。
包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的原材料股下跌2.5%，因两大矿商业绩令人失望，抵消木材企业股价大涨的影响。
金融股升0.6%，能源股攀升1.5%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透雅典/伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。
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美国商务部周二公布，美国4月新屋销售较前月急挫11.4%，经季节性调整后年率为56.9万户，预期为61.0万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%)