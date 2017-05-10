加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑

《独家新闻》阿斯顿马丁将在全球召回1,658辆跑车
路透北京6月20日 - 英国跑车生产商阿斯顿马丁(Aston Martin Lagonda)执行长Andy Palmer对路透表示，该公司将全球召回1,658辆Vantage跑车。此前常规传输软件升级问题导致该车型在中国出现事故，部分跑车出现熄火失去动力的情况。
路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。
美国原油期货结算价升1.45美元，报每桶47.33美元，因上周美国原油库存降幅为今年迄今最大，且此前伊拉克和阿尔及利亚也加入沙特支持延长减产协议的行列。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高64.01点，或0.41%，报15,633.21点。
十大类股中有八种收高，能源股升2.1%，金融股升0.2%。
Sun Life股价下跌3.4%。TMX Group挫跌6.7%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京6月20日 - 英国跑车生产商阿斯顿马丁(Aston Martin Lagonda)执行长Andy Palmer对路透表示，该公司将全球召回1,658辆Vantage跑车。此前常规传输软件升级问题导致该车型在中国出现事故，部分跑车出现熄火失去动力的情况。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年4月 零售销售值 +0.1 +3.0 -7.5 2017年4月 零售销售量 -0.1 +2.6 -6.2 2017年5月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +2.0 +2.6 2017年5月 甲类消费物价指数(CPI +2.3 +2.2 +2.7 A) 2017
路透首尔6月21日 - 韩国股市周三盘初跌至三周低位，因MSCI明晟 决定将中国A股纳入新兴市场指数后，外国投资者变得有点悲观，且油价下跌。 0213GMT，韩国综合股价指数 跌0.4%至2,359.97点，此前一度触及6月1日来低位2,346.19点。 “油价下滑以及MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，现在 正令外资却步。”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说道。 “除资讯科技类股外，几乎所有主要绩优股似乎都小跌。虽大盘整体 表现会回落，但本周后半段料回升，毕竟中国A股加入MSCI指数只是暂时 性因素。”Kim称。 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟 决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元 的资金流出。 美国指数供应商MSCI明晟周三早晨宣布，从2018年6月开始将中国A股 纳入MSCI新兴市场指数，这将吸引数以十亿美元计的资金流向中