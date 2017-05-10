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市场报道 | 2017年 5月 11日 星期四 04:51 BJT

加拿大股市：收高，油价大涨提振能源股领跑

路透多伦多5月10日 - 加拿大主要股指周三收高，油价大涨提振能源股，而保险商Sun Life Financial Inc和交易所运营商TMX Group Ltd公布的业绩不及预期，拖累其股价下滑。

美国原油期货结算价升1.45美元，报每桶47.33美元，因上周美国原油库存降幅为今年迄今最大，且此前伊拉克和阿尔及利亚也加入沙特支持延长减产协议的行列。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收高64.01点，或0.41%，报15,633.21点。

十大类股中有八种收高，能源股升2.1%，金融股升0.2%。

Sun Life股价下跌3.4%。TMX Group挫跌6.7%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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