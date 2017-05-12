加拿大股市：微幅收低，银行股下跌但自然资源股提供支撑

标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息
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路透多伦多5月12日 - 加拿大主要股指周五微幅收低，加拿大最大的非银行借贷公司Home Capital Group Inc暴跌15.5%，该公司承认仍担心其是否有能力继续运营的不确定性。但自然资源股提供支撑。
整体金融股下滑0.5%，因在美国公布逊于预期的通胀数据后，美债收益率走软。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌12.67点，或0.08%，报15,537.88点。本周该指数跌0.3%。
十大类股中有六种收低，原材料股升1%，因金属价格上涨普遍支撑矿业股。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。