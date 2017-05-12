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市场报道 | 2017年 5月 13日 星期六 05:26 BJT

加拿大股市：微幅收低，银行股下跌但自然资源股提供支撑

路透多伦多5月12日 - 加拿大主要股指周五微幅收低，加拿大最大的非银行借贷公司Home Capital Group Inc暴跌15.5%，该公司承认仍担心其是否有能力继续运营的不确定性。但自然资源股提供支撑。

整体金融股下滑0.5%，因在美国公布逊于预期的通胀数据后，美债收益率走软。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌12.67点，或0.08%，报15,537.88点。本周该指数跌0.3%。

十大类股中有六种收低，原材料股升1%，因金属价格上涨普遍支撑矿业股。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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