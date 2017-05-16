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市场报道 | 2017年 5月 17日 星期三 05:38 BJT

加拿大股市：收低，因银行股和能源股扭转升势

路透多伦多5月16日 - 加拿大主要股指周二收低，因楼市不安情绪和油价下滑，拖累银行股和能源股走软，打压市场。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低86.14点，或0.55%，报15,543.33点。十大类股中七种收低。

占指数权重约三分之一的金融股跌0.7%，道明银行以0.9%领跌。

油气股跟随油价走软，美国原油期货价格下跌1.3%，整体能源股跌1.3%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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