加拿大股市：收低，因银行股和能源股扭转升势

期货日报：大连铁矿石期货多头信心恢复仍需时间

铁矿石期货1709合约在今年2月21日达到2014年8月以来的高点685元/吨后便振荡下行，至6月20日已下跌250多元/吨，跌幅达36.8%。综合来看，铁矿石期货多头信心恢复仍需要时间。