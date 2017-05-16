加拿大股市：收低，因银行股和能源股扭转升势

期货日报：大连铁矿石期货多头信心恢复仍需时间
铁矿石期货1709合约在今年2月21日达到2014年8月以来的高点685元/吨后便振荡下行，至6月20日已下跌250多元/吨，跌幅达36.8%。综合来看，铁矿石期货多头信心恢复仍需要时间。
路透多伦多5月16日 - 加拿大主要股指周二收低，因楼市不安情绪和油价下滑，拖累银行股和能源股走软，打压市场。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收低86.14点，或0.55%，报15,543.33点。十大类股中七种收低。
占指数权重约三分之一的金融股跌0.7%，道明银行以0.9%领跌。
油气股跟随油价走软，美国原油期货价格下跌1.3%，整体能源股跌1.3%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
铁矿石期货1709合约在今年2月21日达到2014年8月以来的高点685元/吨后便振荡下行，至6月20日已下跌250多元/吨，跌幅达36.8%。综合来看，铁矿石期货多头信心恢复仍需要时间。
=====================今日重要政经消息============================== 6/21(三)
路透北京6月21日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 6月 6/23 -- 海关月度正式数据 5月 -- 中国外汇市场交易概况数据 5月 6/27 0930 工业经济效益月度报告 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 5月 -- 中国银行业对外金融资产负债 一季度 6/29 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 一季度