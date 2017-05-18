加拿大股市：微幅收高，受金融股反弹支撑

欧洲股市：下跌，因原油下跌重压能源股和矿业股
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透多伦多5月18日 - 加拿大主要股指周四微幅收高，因金融股在连跌两日后有所反弹，但金矿股跟随金价走软。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数早盘触及五个月低点，但终场收高3.52点，或0.02%，报15,277.20点。
10大类股中有八种收高，但升幅都不大，包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的原材料股大跌1.7%。
金价周四下跌，因美元反弹，促使一些买家在金价录得近一年来最大单日升幅后锁定利润，但特朗普总统任期前景的不确定性支撑金价逼近两周高位。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。
路透伦敦6月20日 - 意大利/德国10年期公债收益率之差周二触及五个月最窄，欧元区公债投资者开始消化欧元区解体风险急剧下降的前景。