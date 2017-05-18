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市场报道 | 2017年 5月 19日 星期五 05:12 BJT

加拿大股市：微幅收高，受金融股反弹支撑

路透多伦多5月18日 - 加拿大主要股指周四微幅收高，因金融股在连跌两日后有所反弹，但金矿股跟随金价走软。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数早盘触及五个月低点，但终场收高3.52点，或0.02%，报15,277.20点。

10大类股中有八种收高，但升幅都不大，包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的原材料股大跌1.7%。

金价周四下跌，因美元反弹，促使一些买家在金价录得近一年来最大单日升幅后锁定利润，但特朗普总统任期前景的不确定性支撑金价逼近两周高位。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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