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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 10日 星期三 12:06 BJT

加拿大正式加入跨太平洋自贸谈判

加拿大政府周二表示，该国已正式加入其他10国围绕缔结亚太自由贸易协议的谈判，此举旨在降低加国对疲软美国市场的依赖。加拿大数据显示，跨太平洋夥伴关系(TPP)谈判旨在打造一个覆盖总人口6.58亿、国内生产总值达20.9万亿美元的自由贸易区。路透

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