后TPP时代加拿大贸易融资机构选狮城为敲门砖 增强与亚洲联系

路透新加坡3月24日 - 加拿大贸易融资机构--加拿大出口发展公司将在新加坡设立其第一个全球分支。继美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)之后，加拿大加大努力增强与亚洲的业务联系。

加拿大出口发展公司区域副总裁Bill Brown告诉路透，在新加坡的分支会允许公司以本币而非加元方式促成结构性融资和企业融资，避免因时差导致的延迟。

TPP成员国原本覆盖全球国内生产总值(GDP)的40%左右，参与国包括澳洲、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡、美国和越南。而在美国总统特朗普今年1月宣布退出之后，该协定已名存实亡。

“加拿大最大的贸易伙伴是美国，但是增长最快的经济体在这一区域，”Brown称，“不论有没有TPP，在新加坡设立分支的初衷都是非常强烈的。”

Brown表示，加拿大出口发展公司在寻求在亚洲以外地区开设另外至少四个全球分支，时间可能定在明年。(完)