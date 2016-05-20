专访：加拿大总理特鲁多就国会失态致歉 承诺不会再犯

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透渥太华5月19日（记者 Andrea Hopkins/David Ljunggren） - 加拿大总理特鲁多因在国会粗鲁行为而遭抨击，他周四称自己只是普通人，肩负高压力的工作，但他承诺不会再有这样的行为。
周三晚众议院即将举行表决时，特鲁多对反对党拖延表决感到不满，走到议事厅中央，拽住一名议员，将其拉回座位，期间手肘撞到一名女议员胸部。
特鲁多已就此事道歉三次，称将接受负责调查此事的国会特别委员会任何处罚。
“我想，大家都知道这个工作压力很大，我只是个普通人。”特鲁多在他办公室说道。
“但与此同时，我认为，认清（自己）长处和不足的关键在于，犯错时要勇于承认、弥补过失、请求原谅并保证不再犯。”
此次是特鲁多罕见地在公开场合失态，对其形象有所影响。
由于加拿大下次大选要到2019年10月才举行，因此特鲁多并未面临迫在眉睫的政治风险。民调显示其支持率遥遥领先于竞争对手。
国会特别委员会可能认定他藐视国会，这样的话可能要举行信任投票，但鉴于特鲁多领导的自由党在国会占优势，他应可轻松过关。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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