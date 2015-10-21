加拿大候任总理特鲁多赤膊照片在网上走红

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透多伦多10月20日（记者 Andrea Hopkins） - 加拿大候任总理特鲁多的一张照片周二在社交媒体引起轰动。在这张照片中，身形健壮、打着赤膊的特鲁多面对镜头，举起双拳摆出拳击手的姿势，左上臂可见纹身图案。
特鲁多领导的加拿大自由党周一在联邦议会选举中大胜，全球的关注焦点并没有放在他的竞选承诺上，而是一致认为他不但长相英俊，而且帅气。
这是特鲁多2012年参加一场慈善拳击比赛赛前称重的照片，也是周二在网上流传的众多特鲁多赤膊照片中的一张。
特鲁多的胜选，被视为加拿大重新恢复青春和魅力的象征。特鲁多现年43岁，是加拿大前总理皮耶·特鲁多（Pierre Trudeau）之子，将成为该国历史上第二年轻的总理，他的吸引力更类似于电影明星而非政客。
特鲁多的父亲皮耶·特鲁多于1968年出任加拿大总理，曾得到民众的广泛支持，在加拿大掀起了一股“特鲁多热”（Trudeaumania），执政生涯长达15年。
“这无疑是特鲁多热再现。老特鲁多犹如摇滚明星，他在全国各地都受到欢迎，女人们为之神魂颠倒，”布法罗大学教授Cecil Foster说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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