加拿大总理特鲁多称需采取举措使民众买得起房

路透渥太华6月16日 - 加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)周四表示，加拿大需采取措施，在房价不断上涨的情况下确保更多人能买得起房，特别是像温哥华和多伦多这样的城市。但他没有详谈。

自2008年以来，加拿大政府已五次收紧抵押贷款监管，就是为了给低利率点燃的楼市火爆势头降温。

“这是一场很严重的危机 ...我们知道我们需要采取措施，这样更多加拿大人才能买得起房，”特鲁多在温哥华的电视记者招待会说。

特鲁多上周曾表示，政府必须小心行事，因为无论采取何种行动，都将影响整个国家，而并不只是温哥华和多伦多这两个大城市。(完)