加拿大总理特鲁多称需采取举措使民众买得起房

经济强劲及促销活动促使美国假日季销售额增长4%超预期--NRF
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透渥太华6月16日 - 加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)周四表示，加拿大需采取措施，在房价不断上涨的情况下确保更多人能买得起房，特别是像温哥华和多伦多这样的城市。但他没有详谈。
自2008年以来，加拿大政府已五次收紧抵押贷款监管，就是为了给低利率点燃的楼市火爆势头降温。
“这是一场很严重的危机 ...我们知道我们需要采取措施，这样更多加拿大人才能买得起房，”特鲁多在温哥华的电视记者招待会说。
特鲁多上周曾表示，政府必须小心行事，因为无论采取何种行动，都将影响整个国家，而并不只是温哥华和多伦多这两个大城市。(完)
(编译 王颖；审校 刘秀红)
路透1月13日 - 全美零售商联合会(NRF)公布，美国假日季销售额增长4%至6,583亿美元，增幅超过预期，得益于经济改善以及零售商提供较吸引人的优惠活动。
路透底特律/华盛顿1月13日 - 日本高田周五同意对刑事指控认罪，并支付10亿美元，以和解美国司法部对高田安全气囊致死事故的调查。高田气囊气体发生器与全球范围内至少16起死亡事故有关。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。