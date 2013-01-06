加拿大12月失业率触及四年低位 2013年加息可能性上升

* 12月就业岗位增39,800个,预估为增加5,000

* 数据提升2013年加息可能性

* 失业率降至四年低点7.1%

路透渥太华1月4日 - 加拿大12月就业岗位增幅远超预期,失业率也下滑到四年低位,支撑了该国央行或在今年稍晚升息的预期.

加拿大统计局周五公布,该国12月就业岗位增加3.98万个,远高于市场预估的增加5,000个,超过了分析师参与路透调查中的最乐观预估.

统计局亦公布失业率自11月的7.2%下降至7.1%,看起来与其他显示经济成长疲弱的数据不符.

此次就业报告录得四个月内的第三次意外强劲表现,且与美国就业市场构成对比.12月美国非农就业岗位仅增加15.5万个,令人失望.

分析师原本预计加拿大12月就业岗位没有增加.当时美国国会和白宫尚未就避免财政悬崖问题达成协议.

"我最初的反应不仅是觉得它们超乎预期,而且是超出寻常."BMO Capital Markets副首席经济分析师Doug Porter谈及加拿大就业数据时说.

欲浏览美加就业图表,请点选(link.reuters.com/zam54t)

欲浏览生产者物价指数(PPI)图表,请点选(link.reuters.com/cuj92t)

加拿大在2008-009年衰退中损失的就业岗位已经全部恢复,但雇佣情况还不稳定,因企业担心美国和欧洲问题会带来影响.

加拿大总理哈珀表示,这些影响可能意味着加拿大经济"前路崎岖",对于一个月的数据不应过于激动.

不过他同时也指出,这几年来就业一直在稳步增长.

"目前有工作的加拿大人比以往任何时候都多,能够这么说的发达工业化经济体为数不多,我们就是其中之一."他对记者说.

加拿大央行没有正式设定就业目标水平,通胀率也一直低于2%的目标.但劳动力市场表现出来的力道暗示,加拿大经济在2013年开局情况比之前其它经济数据表现出来的要好.

"我认为央行不会急于做任何事情.但这可能意味着他们会维持适度强硬的倾向,"Porter说.

加拿大央行从2010年9月起就维持利率在1%,但过去数月以来,央行一直强调下一步将是上调利率,而不是下调.

路透调查访问的初级交易商大部分都预期央行在今年第四季将有所行动.

隔夜指数掉期显示,交易商增加了对2013年末就业报告出炉后利率将被上调的押注.隔夜指数掉期是根据市场对央行指标政策利率的预期进行的交易.

加元兑美元在该数据公布后上涨,1820GMT时报0.9866加元,或1.0137美元,周四北美时段收报0.9880加元,或1.0121美元.(完)

(编译 洪曦/郑茵/梁睿雪; 审校 王丽鑫/程琳)

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