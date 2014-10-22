加拿大议会大楼遭一枪手袭击 总理哈珀安全转移（更新版）

路透渥太华10月22日 - 加拿大首都渥太华周三发生枪击事件，一名士兵被击中身亡，议会大楼遭到袭击。总理哈珀当时在议会的一个房间发表讲话，该房间外发生枪击。

闯进议会大楼的一枪手被击毙，哈珀安全转移。

加拿大警方称，“目前”无法确认闯进议会大楼的枪手是否与之前枪杀士兵的是同一人。被枪杀士兵当时在国家战争纪念碑执勤。

目击者称，在枪手闯进议会大楼后，至少传出了30多声枪声，警察对他进行搜捕。

一名政府部长称，哈珀当时正在与保守党成员会面，枪击发生地点距与他们开会的房间非常近。

“总理哈珀当时正在对党内官员发表讲话，外面传来砰砰的枪声。我们都散开了。枪声显然就在开会房间的门口，”国库委员会(Treasury Board)主席Tony Clement称。

这起事件打破了渥太华以往的平静，且并没有结束。

议会和市中心建筑仍然紧闭。

一名发言人称，哈珀强调政府和议会应继续工作。“总理称证据仍在搜集中，但对这次可鄙的袭击表示谴责，”发言人称。

警方表示，正在采取行动保护议会安全，并且仍在积极进行调查。

加拿大内阁部长Jason Kenney表示，袭击还造成议会大楼的一名警卫受伤。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张荻)

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