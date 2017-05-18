调查：美加贸易协议或许不只是微调 加拿大央行不应急于升息

路透5月17日 - 根据路透调查的分析师，加拿大与美国的贸易协议可能不只是微调。受访分析师表示，加拿大央行将仍需持审慎态度，并直到明年很晚的时间都维持政策不变。

在2月向加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)保证北美自由贸易协定(NAFTA)只需微调后，美国总统特朗普此后指控加拿大乳品业的保护主义并提出课征边境税，这让加拿大决策者大为紧张。

美国此后并向加拿大软林材商征税，重燃逾30年前首次开始的贸易争端。

路透在特朗普与特鲁多2月会议后，旋即就同一批分析师所做的调查显示，他们并不担心NAFTA会有重大改变。

但在5月12-16日的最新调查显示，他们认为这可能对加拿大经济造成重大冲击。加拿大有逾75%的产品销往美国。

“对贸易层面的担忧，尤其是在木材问题之后，可能会令加拿大央行至少在今年全年维持利率不变，该央行要判断加拿大经济的表现，”CIBC Capital Markets的经济学家Nick Exarhos说。

“假如我们失去对美国大部分地区的自由市场准入，这对我们的出口以及企业投资而言将是巨大灾难，”他补充称。

考虑到加拿大政府最近举措对过热城市住房市场产生的影响还不确定，加上抵押贷款机构Home Capital Group (HCG.TO)近来出现的问题，加拿大央行在大约一年内可能都会维持利率不变。

虽然加拿大央行近来上调2017年经济增长预估，但接受最新调查的分析师普遍预计，利率将维持在0.50%不变直至明年第二季，而一个月前进行的调查预计为维持到明年第一季。最新调查预计，明年第二季后利率料将上调25个基点。

过去六个月的路透调查中，对加拿大央行下次升息时间的预估在第一季、第二季和第三季之间摇摆。

受访分析师的预估中值显示，加拿大央行下一个举动为降息的可能性仅为15%。该央行在2015年两次降息，之后一直按兵不动。(完)