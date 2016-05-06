加拿大野火持续肆虐麦克默里堡 油企停产导致油价一度大涨

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透艾伯塔省拉克拉比什5月5日 - 加拿大艾伯塔省石油城市麦克默里堡(Fort McMurray)野火肆虐，已导致8.8万名居民全部疏散，周四火灾面积已扩大十倍。
失控的野火烧毁了麦克默里堡整个社区，出于预警考虑，一些石油生产被迫停止石油生产，国际油价应声上涨。
尽管油砂生产设施主要位于野火肆虐的加拿大阿尔伯塔省石油城市麦克默里堡的北部，而野火正向南蔓延，但在下令进一步疏散民众后，多至三分之一的加拿大油砂日产能被削减，且部份主要输油管道已关闭。
原油期货盘中跳涨5%，之后缩减涨幅。布兰特原油上涨0.39美元，或0.9%，收报每桶45.01美元。美国原油上扬0.54美元，或1.2%，收报每桶44.32美元。
据路透计算，至少64万桶/日原油生产停顿，相当于加拿大16%的原油产量。随着当地主要油商减产，停产量料将增加。
火灾在周日爆发，周三时火灾面积为18,500英亩(7,500公顷)，到周四已扩大到约21万英亩(85,000公顷)，约相当于10个曼哈顿。烧毁的建筑超过1,600栋。
政府周四开始从石油设施空运人员撤离。加拿大自然资源部表示，过去24小时已将约2,600人空运到埃德蒙顿和卡尔加里，包括该部会员工。(完)
(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)
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