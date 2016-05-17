加拿大野火于油砂产地附近肆虐 石油生产设备扩大停工

路透阿尔伯塔省卡尔加里5月17日 - 加拿大阿尔伯塔省麦克默里堡附近周二野火肆虐，对主要油砂生产设施构成威胁，迫使数以千计的工人迁离，并使得加拿大石油减产的状况进一步持续。火情使加拿大原油日产量损失100万桶。

大火周一跨过了一道重要的防火线，防火线上的植物及杂草虽已清除但仍止不住火势，大火向麦克默里堡北方延烧，接近油砂产地。在这块阿尔伯塔省北边的浓密林区，约有8,000名工人已经撤离。

这场野火给该省经济造成沉重损失，一份研究估计，石油减产将使得当地每日损失超过7,000万加元的生产总值(GDP)。

失控的野火延烧面积已达355,000公顷(877,224英亩)，较周一的285,000公顷进一步扩大。这场大火周二烧毁了麦克默里堡北方约35公里处一座拥有655个房间的油砂工人宿舍，附近其他房产也面临威胁。

多位官员称，高温及风势皆对救火不利，预料火势将向东蔓延，仍有可能探向石油生产作业区。

控管火势的阿尔伯塔省官员Chad Morrison表示，目前未有油砂产地遭遇祝融之灾，石油业正加倍努力确保生产设施受到妥善保护。

每日100万桶的减产，相当于加拿大整体产出的四分之一。加拿大原油价格周二在清淡交易中上涨，全球原油价格则是触及六个月新高，阿尔伯塔省火灾是支撑油价的一个因素。(完)