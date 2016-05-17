加拿大野火于油砂产地附近肆虐 石油生产设备扩大停工

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透阿尔伯塔省卡尔加里5月17日 - 加拿大阿尔伯塔省麦克默里堡附近周二野火肆虐，对主要油砂生产设施构成威胁，迫使数以千计的工人迁离，并使得加拿大石油减产的状况进一步持续。火情使加拿大原油日产量损失100万桶。
大火周一跨过了一道重要的防火线，防火线上的植物及杂草虽已清除但仍止不住火势，大火向麦克默里堡北方延烧，接近油砂产地。在这块阿尔伯塔省北边的浓密林区，约有8,000名工人已经撤离。
这场野火给该省经济造成沉重损失，一份研究估计，石油减产将使得当地每日损失超过7,000万加元的生产总值(GDP)。
失控的野火延烧面积已达355,000公顷(877,224英亩)，较周一的285,000公顷进一步扩大。这场大火周二烧毁了麦克默里堡北方约35公里处一座拥有655个房间的油砂工人宿舍，附近其他房产也面临威胁。
多位官员称，高温及风势皆对救火不利，预料火势将向东蔓延，仍有可能探向石油生产作业区。
控管火势的阿尔伯塔省官员Chad Morrison表示，目前未有油砂产地遭遇祝融之灾，石油业正加倍努力确保生产设施受到妥善保护。
每日100万桶的减产，相当于加拿大整体产出的四分之一。加拿大原油价格周二在清淡交易中上涨，全球原油价格则是触及六个月新高，阿尔伯塔省火灾是支撑油价的一个因素。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。