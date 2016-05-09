焦点：加拿大野火没烧到油砂 但油企复工仍困难重重

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透纽约/阿尔伯塔省康克林5月8日 - 加拿大石油城市麦克默里堡(Fort McMurray)居民因野火肆虐而大规模撤离，这可能会大大推迟油企复工时间，尽管能源设备本身并未因野火而严重受损。
周日，这场大火已进入第二周，城内居民区整个被毁，迫使近10万人撤离。
尽管加拿大官员周日表现出一定的乐观，称已经开始能压制火情，但亚洲早盘油价依然大涨，因市场担心野火导致产能下降--相当于加拿大油砂产能的一半左右。
在第一周，加拿大肆虐的野火几乎没有碰触到能源设施，这些设施有防火带、其他防护措施和阿尔伯塔省消防队的保护。
但数以千计的疏散人员--其中很多是石油业工人--在附近城镇露营，就算他们的家园并未受损，他们也不大可能很快返回。该市的天然气已经关闭，电网受损，水也不能饮用。
“是人的因素，”KBC Advanced Technologies首席美洲经济学家Mark Routt称。
“要是你的操作员和他的家庭需要疏散，设施或许状态良好，但操作员怎么办？设施也需要人来操作。”
Routt估计至少将停产两到三周。如果大火蔓延到主要石油装置，恢复生产可能需要数月。
设施未受大火侵袭的生产商可能也会发现，他们的承包商状况不怎么好。
“如果(麦克默里堡)的一些主要服务企业受损，油砂依然会恢复生产，但成本或许会比之前高，可能要到更远的地方找油服企业，”ARC Financial分析师Jackie Forrest称。
长时间停产将加剧对供应的担忧，此前三大石油企业周五警告称，有些加拿大原油合约无法履行。去年夏季发生在油砂附近的大火导致他们的产能减少了10%，但两家受影响的企业在两周内恢复生产。
阿尔伯塔的油砂资源是全球第三大原油储备。野火导致约100万桶/日的产能关闭，或全部油砂产能的40%。
这不是油砂第一次受大火影响。但火情的规模之大意味着挑战是史无前例的。(完)
(编译 王颖/王丽鑫；审校 屈桂娟/汪红英)
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