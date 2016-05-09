焦点：加拿大野火没烧到油砂 但油企复工仍困难重重

2014年7月21日，图为阿尔伯塔省卡尔加里附近一处油田的抽油机。 REUTERS/Todd Korol

路透纽约/阿尔伯塔省康克林5月8日 - 加拿大石油城市麦克默里堡(Fort McMurray)居民因野火肆虐而大规模撤离，这可能会大大推迟油企复工时间，尽管能源设备本身并未因野火而严重受损。

周日，这场大火已进入第二周，城内居民区整个被毁，迫使近10万人撤离。

尽管加拿大官员周日表现出一定的乐观，称已经开始能压制火情，但亚洲早盘油价依然大涨，因市场担心野火导致产能下降--相当于加拿大油砂产能的一半左右。

在第一周，加拿大肆虐的野火几乎没有碰触到能源设施，这些设施有防火带、其他防护措施和阿尔伯塔省消防队的保护。

但数以千计的疏散人员--其中很多是石油业工人--在附近城镇露营，就算他们的家园并未受损，他们也不大可能很快返回。该市的天然气已经关闭，电网受损，水也不能饮用。

“是人的因素，”KBC Advanced Technologies首席美洲经济学家Mark Routt称。

“要是你的操作员和他的家庭需要疏散，设施或许状态良好，但操作员怎么办？设施也需要人来操作。”

Routt估计至少将停产两到三周。如果大火蔓延到主要石油装置，恢复生产可能需要数月。

设施未受大火侵袭的生产商可能也会发现，他们的承包商状况不怎么好。

“如果(麦克默里堡)的一些主要服务企业受损，油砂依然会恢复生产，但成本或许会比之前高，可能要到更远的地方找油服企业，”ARC Financial分析师Jackie Forrest称。

长时间停产将加剧对供应的担忧，此前三大石油企业周五警告称，有些加拿大原油合约无法履行。去年夏季发生在油砂附近的大火导致他们的产能减少了10%，但两家受影响的企业在两周内恢复生产。

阿尔伯塔的油砂资源是全球第三大原油储备。野火导致约100万桶/日的产能关闭，或全部油砂产能的40%。

这不是油砂第一次受大火影响。但火情的规模之大意味着挑战是史无前例的。(完)