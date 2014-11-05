加拿大将推出人民币清算中心 料于本周宣布--消息人士

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透渥太华/多伦多11月4日 - 熟知加拿大政府与中国官员谈判情况的消息人士周二表示，加拿大料将敲定成立人民币清算中心的协议，且预期将在总理哈珀本周稍晚访华时宣布。
消息人士表示，双方“料将敲定并宣布成立人民币清算中心”。由于此事尚未公开，消息人士因此要求匿名。
周二稍早，卡塔尔成为中东第一个人民币清算中心，此举将可协助中东石油出口国降低对美元的依赖。
在加拿大，多伦多和渥太华在争当人民币清算中心，但第二位消息人士表示，多伦多在这场争夺战中胜出。
加拿大商会公开支持在加拿大建立人民币清算中心，认为这是加强两国关系和促进贸易的重要一步。
商会资深分析师Hendrik Brakel表示，“这是促进与中国贸易的最好和最有效的方式...目前几乎所有加拿大和中国的贸易都是美元计价。因此光是加元直接兑换成人民币，无需以美元为中介，单从兑换成本来看，就可省下一大笔费用。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。