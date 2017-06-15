分析：加拿大央行“鹰”姿勃勃 表态抑制房市泡沫威胁

路透多伦多6月14日 - 加拿大央行总是说，就解决加拿大房市问题而言，利率这个工具太粗糙，但加拿大央行或许已经终于决定采取行动，至少要减少央行低利率政策对助长潜在房市泡沫的影响。

多伦多及温哥华房价飙升，让加拿大央行面临采取行动的压力。几个月前，加拿大央行还表示有可能进一步降息，但本周已转为鹰派立场。

“显然房市是当地的一个影响变数，央行希望确保房市不会失控，”CIBC Capital Markets经济分析师Benjamin Tal指出。

自央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)周一发表谈话以来，加拿大五年期公债收益率已跳涨多达20个基点，这可能引发抵押借款成本上升。加元兑美元本周有望创下4月初以来的最大周线涨幅。

威尔金斯发表讲话后，加拿大央行总裁波洛兹周二接受电台采访时也强调，由于国内经济走强，加息即将到来。

央行发言人称，对于本周威尔金斯和波洛兹的讲话，没有什么可补充的。

但楼市已成为一个需要央行更优先考虑的问题，因为大多伦多地区4月房价增速超过30%。

上周央行在半年度金融系统评估报告中提到多伦多和温哥华的楼市，称房价调整的可能性增大，或带来金融压力。

如果提早开始加息，也许央行能够以更为循序渐进的步伐推进。

“楼市的头号风险并非升息的幅度，而是升息的速度。如果慢慢升息...可允许市场来适应，”Tal称。

加拿大央行自2009年以来一直把政策利率维持在1%或该水平下方，旨在刺激自全球金融危机以来勉力获得动能的经济。

但多伦多和温哥华的房价在此期间上涨一倍有余，而且家庭债务收入比也上升。家庭债务收入比是一项衡量国家易受债务影响程度的指标，受到密切关注。

周三的数据显示，该比率虽在第一季小幅跌至166.9%，但仍维持在纪录高位附近。

“我一直觉得，政策维持在过于宽松水平的时间太长了，”BMO Capital Markets首席经济分析师Doug Porter说。“即使通胀率略微低于目标，但现实情况是有随时可能出现的其它风险(譬如过度借贷)。”

加拿大央行选择采取宏观审慎举措来给楼市降温，比如去年决定收紧抵押贷款规定。

安大略省在近期推出了非居住性投机税后，其火热的楼市出现降温迹象。但如果不能相应地实施上调利率的行动，那么楼市放缓可能仅是短暂现象。

抵押贷经纪商CanWise Financial的总裁James Laird指出，如果债券收益率升高的情况持续，将推动加拿大抵押贷款利率上升。CanWise Financial是金融产品比较网站RateHub Inc拥有并运营的一个机构。

RateHub的数据显示，加拿大下浮后的五年期抵押贷款利率目前为2.24%，接近历史低点。借贷成本的上升将减少购房者有资质申请的抵押贷规模。

“加拿大央行正试图通过影响预期来削减过多的冒险行为，”美银美林的加拿大和墨西哥经济主管Carlos Capistran说道。(完)