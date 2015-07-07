综述：加拿大5月贸易逆差升至纪录第二高位 引燃央行很快降息预期

路透渥太华7月7日 - 加拿大5月贸易逆差扩大至纪录第二高位，因受到非能源出口下滑影响。该数据令外界预期，加拿大央行可能最早于下周降息，为面临衰退风险的经济提供支持。

加拿大统计局周二公布，5月贸易逆差共计33.4亿加元(26.3亿美元)。此为该国连续第八个月呈现逆差，且高于分析师原先预估的逆差25亿加元。

该数据推动加元兑美元CAD=D4跌至三个月低点，交易商也增加了对加国央行在7月15日降息至0.5%的押注，预期降息机率达到51%。

加拿大央行1月为了回应油价重挫，曾意外降息震惊市场。该央行之前曾预期，油价震荡对经济的冲击将集中在前期，并且影响扩散的速度要快于预估。不过越来越多的分析师认为，央行作出的增长预测可能过于乐观。

“近几月公布的一系列疲弱数据，再加上这份报告，显示贸易情况将没有年初预期的那样乐观，”BMO Capital Markets资深分析师Benjamin Reitzes称。

加拿大第一季经济萎缩。考虑到4月经济亦下滑，第二季经济可能萎缩，从而使加拿大自2008-09年金融危机以来首度陷入衰退。

加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)在温哥华讲话称，加拿大“经济形势脆弱”，指因油价和全球经济增长疲弱等。

但他表示，在财政方面负起责任至关重要，今年现有的减税措施和基建支出应会带来支撑。

出口额连续第五个月下滑，减少0.6%，出口量则下降2.5%。能源产品出口增长1.3%，但非能源出口下滑1%。加拿大央行原本指望非能源出口会帮助推动经济增长。

“第二季GDP是否将下滑，还是会显示温和增长，都还未确定。不过这一数据可能不利于第二季的经济表现，”CIBC World Markets首席分析师Avery Shenfeld说。

Shenfeld预期央行下周降息，不过他指出，周五将出炉的就业报告可能成为影响央行看法的主要因素。加拿大6月就业岗位预计减少10,000个。(完)

(编译 徐文焰/许娜；审校 李爽/杜明霞)

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