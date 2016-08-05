外国人买房征税规定出台后 温哥华房产销售锐减--中介

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透温哥华8月4日 - 据当地房产中介表示，自上周对外国人在加拿大温哥华买房征税的方案公布后，温哥华的房产销售已出现下降，表明政府给房地产市场降温的举措起到了立竿见影的效果。
不列颠哥伦比亚省政府7月25日公布了对外国人购房征税15%的方案，新规于本周二生效。15%的税率推高了来自中国和其他国家的购房者的成本，在这些购房者的推动下，温哥华已经成为加拿大房价最高的市场。
房产经纪Steve Saretsky表示，虽然中介在新规生效前争相提请过户，但房产销售依然急剧下降。
“我们原本就面临着下行趋势，征税消息一公布，则加剧了这一趋势，”他表示。
根据不列颠哥伦比亚省的数据，温哥华的郊区列治文是外国买家最集中的地区。根据Saretsky的数据，7月25日当周，此地仅有四套独立屋售出，而7月11日当周则有25套售出。
在温哥华的西边，同期售出量从29套锐减至仅仅四套。税收新规使得一套标价359万加元的普通独立屋成本提高了500,000加元(384,000美元)。
就整个7月份而言，大温哥华地区的地产销售较上年同期下降了18.9%，但价格则上涨了32.6%。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
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