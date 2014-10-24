涉嫌窃密的加拿大夫妇在华处于接近隔离状态（更新版）

(新增中国外交部发言人的回应；本文由路透中文网编译提供)

记者 Megha Rajagopalan

路透北京10月24日 - 涉嫌窃密的加拿大夫妇的儿子称，他的父母已经在接近隔离的状态下被控制了超过80天，家人提出的多次法律援助请求均遭当局拒绝。

这对夫妇在中朝边境城市丹东被控制，没有被起诉，这样的做法严重影响中国与加拿大的关系。

上周早餐时Kevin Garratt和Julia Garratt被允许进行了短暂接触，这是他们被控制后首次会面。

“我并不担心他们的身体健康，更加担心的是他们的心理。”他们的儿子Simeon Garratt表示。“任何人如果80天不能与别人说话，也无法与外界联络，你都不知道可能发生什么。这不是饮食问题。”

这对来自温哥华的夫妇2008年在丹东开了一家名为Peter's Coffee House的咖啡馆。官方媒体报导称，他们涉嫌盗窃国家机密，但他们没有被正式起诉，也不清楚他们的具体罪名是什么。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，“任何外国人在中国被审理期间，我们一定会遵循应有的规范，与有关国家的使领馆也会保持密切沟通，他们各项合法的权利也会依法得到保障。”

Garratt夫妇二人受到24小时监视。Simeon Garratt称，加拿大使馆官员每两周探视他们一次。他们经常被审问，不清楚问题内容。

“他们每天起床吃早餐后就是等待是否被审问，”Simeon Garratt表示。

记者无法立即联系到加拿大驻北京大使馆官员置评。（完）