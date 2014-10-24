涉嫌窃密的加拿大夫妇在华处于接近隔离状态（更新版）

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
(新增中国外交部发言人的回应；本文由路透中文网编译提供)
记者 Megha Rajagopalan
路透北京10月24日 - 涉嫌窃密的加拿大夫妇的儿子称，他的父母已经在接近隔离的状态下被控制了超过80天，家人提出的多次法律援助请求均遭当局拒绝。
这对夫妇在中朝边境城市丹东被控制，没有被起诉，这样的做法严重影响中国与加拿大的关系。
上周早餐时Kevin Garratt和Julia Garratt被允许进行了短暂接触，这是他们被控制后首次会面。
“我并不担心他们的身体健康，更加担心的是他们的心理。”他们的儿子Simeon Garratt表示。“任何人如果80天不能与别人说话，也无法与外界联络，你都不知道可能发生什么。这不是饮食问题。”
这对来自温哥华的夫妇2008年在丹东开了一家名为Peter's Coffee House的咖啡馆。官方媒体报导称，他们涉嫌盗窃国家机密，但他们没有被正式起诉，也不清楚他们的具体罪名是什么。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，“任何外国人在中国被审理期间，我们一定会遵循应有的规范，与有关国家的使领馆也会保持密切沟通，他们各项合法的权利也会依法得到保障。”
Garratt夫妇二人受到24小时监视。Simeon Garratt称，加拿大使馆官员每两周探视他们一次。他们经常被审问，不清楚问题内容。
“他们每天起床吃早餐后就是等待是否被审问，”Simeon Garratt表示。
记者无法立即联系到加拿大驻北京大使馆官员置评。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透东京4月28日 - 日本公债价格周五上涨，此前的两年期公债标售需求旺盛，投资者则等待日本央行公布下月例行购债操作的细节。 指标10年期公债收益率 持稳在0.015%，10年期公债期货 收涨0.04点至151.02。 日本财务省标售2.2万亿日圆(197.9亿美元)票息0.10%的两年期公债，大约97.2833%的投标以最低价100.585中标。 投标倍数为5.51倍，远远超过上次的3.82倍，表明需求强劲。 两年期日债收益率 跌1.5个基点至负0.210%，五年期日债收益率 跌1个基点至负0.160%。 超长期公债方面，20年期日债收益率 跌1.5个基点至0.555%，30年期日债收益率 跌1.5个基点至0.780%。 日本央行将在周五稍后(0800GMT)公布购债计划细节。今年4月该行购买的较短期公债较3月减少。 日本
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)