调查：加元未来一年升值步伐料放缓

* 加元兑美元一个月后料在1.02加元水平，三个月后料在1.013

* 六个月后料在1.002，一年后达到平价水准

* 近期经济疲弱拖累加元

* 全球经济复苏料在2013年下半年加快

路透多伦多4月3日 - 周三公布的路透调查显示，加元升值的速度可能较先前预估要慢，但以美国为首的全球经济复苏仍很有可能在今年稍晚提振加元。

调查中52位经济学家和外汇分析师的预估中值显示，一个月和三个月后加元兑美元的水准分别为1.02加元和1.013。

加元兑美元周三在北美市场收报1.0145加元，或0.9857美元，略强于周二收盘价1.0149加元，或0.9853美元。

“有不少利多加元的消息，”道明证券首席外汇分析师Shaun Osborne说，他预测加元近期将会走软，但明年初上涨。

“加拿大经济的改善在第一季就落后于美国，如果第二季还是这么磕磕绊绊，恐怕对其不利。”

本周调查显示，在全球制造业加速成长之际，加拿大3月制造业却意外萎缩。1月的经济增长虽然从去年底的下滑中反弹，但并不足以支持官方的乐观预估。

丰业银行首席外汇分析师Camilla Sutton预测加元在3月后将走软至1.04加元，一年后将升值至1.01加元。她表示，未来几个月美国经济指标可能继续优于加拿大，后者家庭的高负债问题也将拖累加元。

她补充说，美国是加拿大最大的出口市场，美国经济进一步增强有可能在今年稍晚扶助加国经济加速上升，加拿大原油价格上涨再加上房屋市场软着陆的证据亦将利多加元。

本次调查对加元的预估要弱于一个月前的调查，尽管在此期间加元已升值约1.5%。

本次调查对加元汇率的预估范围特别宽泛，对未来一年加元汇率最乐观和最悲观的预估值相差超过0.22加元。

3月6日调查时分析师预估，加元兑美元一个月后将达到1.02加元，三个月后达到平价水准，六个月和12个月后分别为0.99加元和平价水准。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)

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