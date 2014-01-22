加元受压走低央行按兵不动 全球通胀下滑问题堪忧

图为面值5元和10元的加元纸币。 REUTERS/Chris Wattie

* 央行称低通胀风险加剧

* 央行表示下一步利率调整的方向取决于数据表现

* 央行指出加元汇率坚挺，但若加元贬值将有助出口

路透渥太华1月22日 -加拿大央行周三称，对于通胀低迷的担忧加剧，并表示“强劲的”汇率仍阻碍该国出口。此番立场温和的表态推动加元兑美元降至四年低点。

加拿大央行一如预期维持指标利率在1.0%不变，但明确表示下一次利率调整可能降息也可能升息，端看经济数据表现如何。

“我们现在对低通胀的担忧比三个月前更甚，”央行总裁波洛兹在记者会上表示。“这里面包含着诸多风险。风险平衡仅略微偏向下档，但仍在我们所说的中性区域内。”

分析师称，央行立场要多温和有多温和，但未明确表示可能降息。他们说，货币政策报告中谈到加元仍强劲，且加元强势仍会阻碍出口，这给加元空头开了绿灯。

“在没有让立场更趋温和的情况下，他们找到一种方式向市场暗示，他们不介意加元进一步贬值，”BMO Capital Markets首席分析师Doug Porter表示。

加元兑美元周三跌向0.90美元的心理关口，一度跌至1.1087加元或0.902美元，为2009年9月以来最低水准。周二收报1.0972加元或0.9114美元。

加拿大央行10月货币政策报告公布后波洛兹曾告诉记者，央行的中性立场意味着降息可能和加息一样容易，但在周三之前，这样的措辞从未出现在官方利率声明中。

“下一次政策利率调整的时间和方向要看未来公布的数据对风险平衡的造成影响，”声明称。

“我认为，如果将来数据令人失望，他们无疑会有采取宽松政策倾向的空间，”道明证券加拿大首席宏观策略师DavidTulk表示，他强调，只有通胀和其他经济数据暗示经济形势恶化，才会促使加拿大央行降息。

路透1月23日 -

加拿大央行在其报告中几次提到近期加元贬值对出口和经济增长的正面影响，特别是在当前美国经济复苏更为稳固之时。其表示，加元贬值也将有助于推高通胀。

但波洛兹还指出，加元走势所产生的影响较10年前减弱，因企业日益全球化。虽然加元贬值意味着加拿大企业可以增加出口，但企业也不得不增加投入的支出，因为这些投入大部分来自进口。

波洛兹称，美国经济前景比加元汇率水平更为重要，加元贬值只是在美国成长改善的基础上“锦上添花”。

波洛兹于去年6月出任加拿大央行总裁，央行去年10月放弃了由来已久的加息倾向。加拿大指标利率自2010年9月以来未曾发生过变化。

自10月央行政策倾向发生转变后，加元兑美元下跌逾7%。

上周的路透调查显示，分析师预计加拿大央行下一步将会升息，但要等到2015年第二季。虽然参与调查的37位分析师均未给出降息的预测，但许多人已经正确预计到央行周三的立场将更为温和。

隔夜指数掉期走势显示市场预计9月前降息的几率上升。

野村证券分析师Charles St-Arnaud表示，他现在预计未来六个月降息的几率有30%。

**全球通胀下滑忧虑**

全球的决策者和加拿大央行一样，都担心可能的通胀下滑问题，而且此时正值全球市场对利率风险敏感之际。

美联储已开始缩减大规模刺激举措，亦有传闻称英国央行可能升息。而另一方面，欧洲央行和日本央行则坚定地继续刺激经济。

加拿大央行的通胀预估低于其10月报告中的预期，认为2014年上半年整体与核心通胀率均将为1%左右，位于其1-3%目标区间的低端。但该央行仍然预计通胀在“大约两年后”会回升至2%。

加拿大央行称经济增速在2013年下半年加快；但其亦警告称，迄今未见多少迹象显示出口和企业投资正取代债务沉重的消费者，成为经济成长的推动力。

该央行将2014年成长率预估自2.3%上调至2.5%，并估计2013年经济增长1.8%。(完)

(编译/审校 徐文焰/李爽/张荻/侯向明/母红)

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