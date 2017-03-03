调查：加元兑美元未来几个月料下跌 因美国或将继续升息

路透3月2日 - 路透调查显示，未来数月加元将下跌，因市场预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将继续升息，最早可能在本月行动，而加拿大央行直到2018年都料维持利率不变。

过去一周对逾50位外汇策略师的调查显示，尽管加元短期内或将微幅上涨，但三个月后预计将跌至1.345加元；周三收盘价为1.3325加元。

美加两国货币政策差距日渐扩大的情况，在近几次路透调查中得到突显，美联储决策者的讲话最近几天引发短期内该央行将升息的预期后，这种差距进一步扩大。

美国总统特朗普在国会的演讲虽然没有提供什么刺激计划的细节，但此后美国股市迭创纪录高位，打压加元兑美元跌至五周低点。

分析师预计年底加元兑美元将报1.36加元左右，与2月调查结果一致。在2016年路透外汇调查中预测最准确的富国银行则预计，未来一年加元兑美元将跌逾4%，至1.39加元。

“较之目前美国加拿大利差幅度，加元被有些高估了，”富国银行外汇策略师Erik Nelson称。“加元仍有下行空间。”

市场结清一些加元多头部位可能将加剧动荡走势。

尽管受访者预计一个月后加元兑美元将略微涨至1.325加元，但预估范围较宽，从1.28至1.42加元不等。

据商品期货交易委员会(CFTC)最新数据，及上周路透在美联储发表推高升息预期的言辞之前所发布的计算中，交易商将加元多头部位增加至5月以来最高。

另一个不确定因素是特朗普政府的美元政策，在一份类似调查中，多数外汇策略师称美元政策尚不清楚。

一方面，特朗普谈到放弃美国20年来的强势美元政策以吸引海外市场对美国产品的更多需求。另一方面，他承诺进行重大财政改革，而这可能提振美元。

特朗普提议征收边境调整税将可能打压加元，因为加拿大严重依赖对美国的出口。

最近在华盛顿与加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)举行的一次会议上，特朗普称，他仅将“微调”与加拿大的现有贸易安排，缓解了对美国贸易政策将如何影响加拿大的一些忧虑。

但边境税仍是一个风险。

尽管加拿大主要出口商品石油的价格在过去一年翻番，但美国页岩油增产可能抑制油价进一步上涨，从而使加元维持低迷。(完)