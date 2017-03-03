调查：加元兑美元未来几个月料下跌 因美国或将继续升息

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透3月2日 - 路透调查显示，未来数月加元将下跌，因市场预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将继续升息，最早可能在本月行动，而加拿大央行直到2018年都料维持利率不变。
过去一周对逾50位外汇策略师的调查显示，尽管加元短期内或将微幅上涨，但三个月后预计将跌至1.345加元；周三收盘价为1.3325加元。
美加两国货币政策差距日渐扩大的情况，在近几次路透调查中得到突显，美联储决策者的讲话最近几天引发短期内该央行将升息的预期后，这种差距进一步扩大。
美国总统特朗普在国会的演讲虽然没有提供什么刺激计划的细节，但此后美国股市迭创纪录高位，打压加元兑美元跌至五周低点。
分析师预计年底加元兑美元将报1.36加元左右，与2月调查结果一致。在2016年路透外汇调查中预测最准确的富国银行则预计，未来一年加元兑美元将跌逾4%，至1.39加元。
“较之目前美国加拿大利差幅度，加元被有些高估了，”富国银行外汇策略师Erik Nelson称。“加元仍有下行空间。”
市场结清一些加元多头部位可能将加剧动荡走势。
尽管受访者预计一个月后加元兑美元将略微涨至1.325加元，但预估范围较宽，从1.28至1.42加元不等。
据商品期货交易委员会(CFTC)最新数据，及上周路透在美联储发表推高升息预期的言辞之前所发布的计算中，交易商将加元多头部位增加至5月以来最高。
另一个不确定因素是特朗普政府的美元政策，在一份类似调查中，多数外汇策略师称美元政策尚不清楚。
一方面，特朗普谈到放弃美国20年来的强势美元政策以吸引海外市场对美国产品的更多需求。另一方面，他承诺进行重大财政改革，而这可能提振美元。
特朗普提议征收边境调整税将可能打压加元，因为加拿大严重依赖对美国的出口。
最近在华盛顿与加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)举行的一次会议上，特朗普称，他仅将“微调”与加拿大的现有贸易安排，缓解了对美国贸易政策将如何影响加拿大的一些忧虑。
但边境税仍是一个风险。
尽管加拿大主要出口商品石油的价格在过去一年翻番，但美国页岩油增产可能抑制油价进一步上涨，从而使加元维持低迷。(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”