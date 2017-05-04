调查：加元经历“完美风暴”后有望一改颓势 收复失地

路透多伦多5月3日 - 周三公布路透调查显示，未来数月加元将经历一场“完美风暴”，收复一些失地，因加拿大国内经济好转可能促使该国央行明年加息。

加元兑美元今年迄今跌2%，为10国集团(G10)货币中表现最差的货币。周二加元更是触及1.3758加元的14个月盘中低位。

投机客对加元的空头押注也增至2016年2月以来最多。

但对50多位外汇分析师的调查显示，他们的预估中值为加元一个月后将反弹至1.3500，一年后将进一步升至1.3400。

加元受到多种因素的重压，其中包括原油价格下跌。原油是加拿大的主要出口商品。

另一个原因是美国与加拿大货币政策迥异。美联储自2015年12月以来已经开始加息，但加拿大央行自2010年以来就未曾加息。北美自由贸易协定(NAFTA)的前景存在不确定性也让加元承压。

“目前加元正在经历完美风暴，加拿大央行立场温和、油价疲软、美国对从加拿大进口的软木征收反补贴税，这令投资者担心可能像其他贸易壁垒一样导致情况恶化，”National Bank Financial资深分析师Krishen Rangasamy表示。

他预期加元走势将转向，12个月后升至1.3300加元，因为目前国内经济走强会带来通胀压力。

此外，抵押贷款银行Home Capital Group(HCG.TO)的融资危机可能给加拿大楼市降温，并缓解加拿大央行收紧货币政策的压力。

隔夜指数互换市场数据显示，对加拿大央行今年加息的预期下降。截至周五，数据显示加拿大央行加息的机率为25%。

但分析师预计该央行最终将采取更加强硬的立场。

富国银行外汇分析师Eric Viloria称，随着加拿大经济在2018年上半年加足马力运行，美国和加拿大的货币政策差异将缩窄。(完)