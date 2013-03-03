加拿大经济去年第四季连续第二季呈现疲弱 12月GDP萎缩

* 经济成长连续第二季呈现低迷

* 12月GDP萎缩0.2%

* 制造业PMI显示2月回温

* 加拿大可能进一步收回强硬立场

记者 Louise Egan 编译 王冠中

路透渥太华3月1日 - 加拿大统计局周五公布的数据显示，加拿大2012年第四季经济表现低迷，因企业大幅削减库存，造成2008-09年衰退以来的最差六个月表现。

该报告亦显示，加拿大12月经济萎缩，可能令该国央行面临压力，须维持刺激措施更长的时间，同时也打击正在准备下一份预算的保守党政府。

加拿大统计局称，第四季国内生产总值(GDP)环比年率为成长0.6%，库存萎缩和制造业受创，抵销了强劲的消费者支出和增长的企业投资。该成长率与近期下修的预估相符。

“需注意的重点是各个经济领域普遍疲软的情况，但令人振奋的是，企业投资在第三季下滑后，第四季出现反弹，”道明证券的宏观策略师Mazen Issa称。

“展望未来，加拿大经济成长率将有一段时间难以高于趋势水准。主要要看今年美国的表现如何。”

这是2011年第二季以来最糟的季度表现，当时加拿大经济萎缩0.8%，受日本地震和海啸的影响。

扣除特殊事件外，上回加拿大经济有更差的表现是在2009年第二季衰退结束时，当时经济萎缩3.6%。

统计局将第三季成长率由0.6%上修至0.7%。

加拿大经济已远远摆脱衰退，但去年却苦于提升动能。尽管加拿大第四季经济成长率高于美国，但去年多数时间内表现是不如美国的。

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(link.reuters.com/xed44t)

加拿大经济在12月萎缩0.2%。至于2012年全年，则成长1.8%，低于2011年的成长2.6%。

但RBC加拿大制造业采购经理人指数(PMI)显示2月制造业活动扩张速度为五个月来最快，显示2013年经济可能会如多数经济分析师预期般改善。

GDP并不算大意外。在一连串疲弱数据公布后，分析师近几周下修了他们的预估。由于数据比投资人预期来的好，加元因而走强。

**升息倾向**

市场更感兴趣的是，加拿大央行总裁卡尼是否会放弃强硬立场。

卡尼几个月来一直在暗示倾向升息，但上月采取更温和的论调，称这类举措的急迫性降低了。卡尼将在今年去职，转任英国央行总裁。

GDP报告“不是很大的意外，但市场会关注下周的央行政策会议，观察这数据是否让央行进一步修改声明，”加拿大皇家银行的分析师Paul Ferley称。

全球分析师本周将加拿大央行下次升息时间的预估推后至2014年第一季。

**企业投资回温**

消费者支出是成长的主要推动力，连续第二季增长0.7%。

但企业投资回升也是令人乐见的发展，卡尼已敦促民间部门提高支出以推动经济。

企业和政府资本投资增长0.5%，贸易改善也提供助力。

然而，第四季企业库存仅约57亿加元，低于第三季的135亿加元，拖累了GDP。

矿业和油气业第四季对GDP增长的贡献最大。(完)

(译文审校 徐文焰)

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