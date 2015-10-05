企业并购：Suncor向Canadian Oil Sands发起恶意竞购，价值43亿加元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
* 收购要约推动Canadian Oil Sands股价飙升55%
* Suncor全股票收购价值约43亿加元
路透10月5日 - Suncor Energy 周一向Canadian Oil Sands 发起恶意竞购，希望提高其在该国最大的合成原油项目份额，巩固其在该国最大石油生产商的地位。
Canadian Oil Sands股价在TSX大涨55%至9.60加元，远高于Suncor暗示的出价，说明投资者预期会有对手竞标，或提高报价。
一无权公开讨论竞购的知情消息人士称，Canadian Oil Sands料拒绝要约。Canadian Oil Sands敦促股东在其评估竞购时，不要对这项全股票收购做出反应。
银行业者和投资者称，竞购不太可能引起加拿大油砂行业合并潮，因很多企业慎于并购，油价前景也仍不确定。
要约价值约43亿加元(32.9亿美元)，目前油价下跌给加拿大油砂生产商带来压力。
交易成功进行将使Suncor在Syncrude油砂项目中的份额从12%提高至48.74%。该项目8月日产逾30万桶轻质低硫合成原油，是加拿大最大的单一来源石油生产项目。
Suncor执行长Steve Williams称，公司3月和4月就收购接洽Canadian Oil Sands，都被拒绝。
加拿大原油储备在全球位居第三，仅次于沙特(沙乌地)阿拉伯和委内瑞拉，阿尔伯塔省的油砂是美国原油进口的一个主要来源。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
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