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路透中文体育短讯 | 2012年 7月 13日 星期五 13:48 BJT

坎塞拉拉“休产假”退出环法

RadioShack车队周四宣布，瑞士名将坎塞拉拉退出今年环法赛，返回瑞士照顾待产的妻子。31岁的四届世锦赛冠军表示这是一个艰难的决定，但是他不只是一名车手，还是丈夫和父亲，必须把家庭放在首位。即将迎来第二个孩子的坎塞拉拉已返回伯尔尼，但是他将於伦敦奥运重返赛场。

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