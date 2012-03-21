研究表明日服阿司匹林可抗癌

路透伦敦3月21日电（记者 Kate Kelland）---周三公布的三项新研究进一步表明，日服阿司匹林可以预防甚至可能治疗癌症。

此前的研究发现，日服阿司匹林从长期来看可以降低死於癌症的风险，不过到目前为止阿司匹林的短期影响仍不确定，对已确诊的癌症患者的影响也不确定。

牛津大学Peter Rothwell领导的这些新研究显示，阿司匹林在预防癌症上也有短期益处，并能将癌细胞向其他器官扩散的机率降低约40-50%。

“这些研究进一步支持使用阿司匹林预防癌症，特别是对於患癌风险高的人群，”Rothwell说道。

“可能更为重要的是，研究证明有很大的可能性，将阿司匹林用於癌症的补充治疗会很有效，能防止癌细胞扩散。”

Rothwell表示，这点格外重要，因为正是由於癌细胞的扩散，才经常导致患者死亡。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。