乳癌细胞可摧毁关键免疫反应--研究

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透香港7月23日电(记者 陈依琳)---澳大利亚的研究人员周一表示，乳腺癌细胞能摧毁人体内一个强大的免疫反应，使该病扩散至患者的骨头中。
他们也曾尝试用两种方式恢复这种免疫反应，帮助病人对抗乳腺癌，但这些疗法还需更多测试和更多年限才可成为常规治疗手段。
澳大利亚墨尔本皮特·马克卡伦癌症中心(Peter MacCallum Cancer Centre)研究人员帕克(Belinda Parker)表示：“我们发现了乳腺癌细胞关闭免疫系统的一种途径，这使其得以扩散至骨头等其他地方。”
她在接受路透电话采访时表示：“通过了解其发病原理，我们希望利用现有和新疗法恢复这种免疫功能，防止癌症的蔓延。”
该研究刊登在周一发表的《自然医学》(Nature medicine)杂志上。
2010年，确诊罹患乳腺癌的人数达150万，乳腺癌是全世界女性的“头号杀手”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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