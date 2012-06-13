世卫组织专家称柴油废气致癌

路透伦敦6月12日电（记者 Kate Kelland）---世界卫生组织（WTO）专家周二称，柴油机排放的废气可能致癌，与石棉、砒霜和芥气的致命性处於同一级别。

世界卫生组织下属的国际癌症研究机构(IARC)在一份声明中表示，将柴油废气的致癌级别由2A（可能致癌）提升至1（致癌）。这令汽车和卡车生产商惊愕不已。

专家敦促人们尽量减少接触柴油废气。他们表示，（调整废气致癌级别的）决定是一致作出的，并基於“有说服力的”科学证据。

“（专家）工作组发现，柴油废气是导致肺癌的原因之一，亦会增加患膀胱癌的风险。”IARC在声明中称。

独立专家们在经过长达一周的会议後给出上述结论，他们评估了最新的柴油和汽油废气可能致癌的科学证据。

柴油汽车在西欧非常流行，因税收优惠促进相关技术进步和市场需求。在欧洲和印度以外，柴油机几乎完全用於商用车。

“人们接触的柴油废气不仅来自汽车，还有其他柴油机......（如柴油火车和轮船）以及发电设备。”IARC称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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