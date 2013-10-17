空气污染是致癌重要病因--WHO旗下组织

韩国警方称三星生命首尔总部没有发现爆炸物
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透伦敦10月17日(记者 Kate Kelland) - 世界卫生组织(WHO)旗下的国际肿瘤研究所(IARC)周四表示，人类呼吸的空气含有致癌物质，所以现在应将其归为人类致癌物。
IARC援引数据称，在2010年，全球因空气污染引发肺癌的死亡人数达到22.3万，且还有令人信服的证据显示，空气污染还会增加罹患膀胱癌的风险。
众所周知，空气污染会增加罹患呼吸系统和心脏病等一系列疾病的风险。
研究显示，最近几年，全球部分地区的空气污染程度大幅增加，尤其是那些正在经历快速工业化的人口大国，例如中国。
IARC专题部门负责人Kurt Straif表示：“我们现在知道，户外空气污染不仅是威胁健康的一个重大风险，也是引发癌症死亡的一个主要环境诱因。”
“我们呼吸的空气混杂着一系列致癌物质。”
IARC在声明中表示，户外空气污染和“可吸入颗粒物”可以被列入“第一类人类致癌物”。
第一类人类致癌物还包括另外100多种致癌物质，例如石棉、钚、二氧化硅粉尘、紫外线辐射和烟草等。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五称，已经向三星集团位于首尔南部的办公楼派出响应小组，此前有报导称该楼内被安放了爆炸物。