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时事要闻 | 2013年 10月 17日 星期四 18:28 BJT

空气污染是致癌重要病因--WHO旗下组织

路透伦敦10月17日(记者 Kate Kelland) - 世界卫生组织(WHO)旗下的国际肿瘤研究所(IARC)周四表示，人类呼吸的空气含有致癌物质，所以现在应将其归为人类致癌物。

IARC援引数据称，在2010年，全球因空气污染引发肺癌的死亡人数达到22.3万，且还有令人信服的证据显示，空气污染还会增加罹患膀胱癌的风险。

众所周知，空气污染会增加罹患呼吸系统和心脏病等一系列疾病的风险。

研究显示，最近几年，全球部分地区的空气污染程度大幅增加，尤其是那些正在经历快速工业化的人口大国，例如中国。

IARC专题部门负责人Kurt Straif表示：“我们现在知道，户外空气污染不仅是威胁健康的一个重大风险，也是引发癌症死亡的一个主要环境诱因。”

“我们呼吸的空气混杂着一系列致癌物质。”

IARC在声明中表示，户外空气污染和“可吸入颗粒物”可以被列入“第一类人类致癌物”。

第一类人类致癌物还包括另外100多种致癌物质，例如石棉、钚、二氧化硅粉尘、紫外线辐射和烟草等。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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