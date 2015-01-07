中国外交部回应美驻尼加拉瓜使馆对运河项目的关切（更新版）

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
(新增中国外交部回应)
路透马那瓜1月7日 - 美国驻尼加拉瓜大使馆周二称，他们对中资企业牵头的尼加拉瓜运河项目相关信息不足表示关切。
去年12月底开工的尼加拉瓜运河长278公里，项目计划投资500亿美元。项目承建方香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司（HKND）称，尼加拉瓜运河将于2020年投入使用，但这个项目迄今一直面临广泛质疑。
HKND的董事长是鲜为人知的中国大亨王靖。王靖曾表示，该运河项目没有中国政府的支持。但王靖不愿透露项目的资金来源，引发许多人揣测他有政府的支持。
中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上表示，中国政府一直要求中国企业遵守相关国家法律法规。
洪磊指出，“这个项目是有关企业的自主行为，中国政府没有参与。”
美国驻尼加拉瓜大使馆周二发布声明称，应当公开与该项目相关的所有文件，同时还呼吁应当以和平方式倾听所有股东的声音。
“该项目的许多重要方面已经而且继续存在缺乏信息和透明度的问题，我大使馆对此表示担忧，”声明称。声明还敦促披露项目的环境研究报告、招标情况及其他详情。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)