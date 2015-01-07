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时事要闻 | 2015年 1月 7日 星期三 20:27 BJT

中国外交部回应美驻尼加拉瓜使馆对运河项目的关切（更新版）

(新增中国外交部回应)

路透马那瓜1月7日 - 美国驻尼加拉瓜大使馆周二称，他们对中资企业牵头的尼加拉瓜运河项目相关信息不足表示关切。

去年12月底开工的尼加拉瓜运河长278公里，项目计划投资500亿美元。项目承建方香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司（HKND）称，尼加拉瓜运河将于2020年投入使用，但这个项目迄今一直面临广泛质疑。

HKND的董事长是鲜为人知的中国大亨王靖。王靖曾表示，该运河项目没有中国政府的支持。但王靖不愿透露项目的资金来源，引发许多人揣测他有政府的支持。

中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上表示，中国政府一直要求中国企业遵守相关国家法律法规。

洪磊指出，“这个项目是有关企业的自主行为，中国政府没有参与。”

美国驻尼加拉瓜大使馆周二发布声明称，应当公开与该项目相关的所有文件，同时还呼吁应当以和平方式倾听所有股东的声音。

“该项目的许多重要方面已经而且继续存在缺乏信息和透明度的问题，我大使馆对此表示担忧，”声明称。声明还敦促披露项目的环境研究报告、招标情况及其他详情。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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