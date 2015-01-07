中国外交部回应美驻尼加拉瓜使馆对运河项目的关切（更新版）

(本文由路透中文网编译提供，新增中国外交部回应)

路透马那瓜1月7日 - 美国驻尼加拉瓜大使馆周二称，他们对中资企业牵头的尼加拉瓜运河项目相关信息不足表示关切。

去年12月底开工的尼加拉瓜运河长278公里，项目计划投资500亿美元。项目承建方香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司（HKND）称，尼加拉瓜运河将于2020年投入使用，但这个项目迄今一直面临广泛质疑。

HKND的董事长是鲜为人知的中国大亨王靖。王靖曾表示，该运河项目没有中国政府的支持。但王靖不愿透露项目的资金来源，引发许多人揣测他有政府的支持。

中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上表示，中国政府一直要求中国企业遵守相关国家法律法规。

洪磊指出，“这个项目是有关企业的自主行为，中国政府没有参与。”

美国驻尼加拉瓜大使馆周二发布声明称，应当公开与该项目相关的所有文件，同时还呼吁应当以和平方式倾听所有股东的声音。