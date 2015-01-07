中国外交部回应美驻尼加拉瓜使馆对运河项目的关切（更新版）

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
(本文由路透中文网编译提供，新增中国外交部回应)
路透马那瓜1月7日 - 美国驻尼加拉瓜大使馆周二称，他们对中资企业牵头的尼加拉瓜运河项目相关信息不足表示关切。
去年12月底开工的尼加拉瓜运河长278公里，项目计划投资500亿美元。项目承建方香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司（HKND）称，尼加拉瓜运河将于2020年投入使用，但这个项目迄今一直面临广泛质疑。
HKND的董事长是鲜为人知的中国大亨王靖。王靖曾表示，该运河项目没有中国政府的支持。但王靖不愿透露项目的资金来源，引发许多人揣测他有政府的支持。
中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上表示，中国政府一直要求中国企业遵守相关国家法律法规。
洪磊指出，“这个项目是有关企业的自主行为，中国政府没有参与。”
美国驻尼加拉瓜大使馆周二发布声明称，应当公开与该项目相关的所有文件，同时还呼吁应当以和平方式倾听所有股东的声音。
“该项目的许多重要方面已经而且继续存在缺乏信息和透明度的问题，我大使馆对此表示担忧，”声明称。声明还敦促披露项目的环境研究报告、招标情况及其他详情。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。