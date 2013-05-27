女同性恋题材影片《阿黛尔的生活》荣膺戛纳金棕榈奖

由阿布德拉迪夫·凯西什指导的女同性恋题材影片《阿黛尔的生活》，周日在戛纳电影节主竞赛单元的20部作品中脱颖而出，赢得金棕榈大奖。同样获影评人士中意的另一部影片、美国科恩兄弟拍摄的表现一位纽约民歌手落魄生活的《醉乡民谣》赢得评审团大奖。路透