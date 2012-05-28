《爱》获戛纳电影节最佳影片

路透法国戛纳5月27日电(记者 Mike Collett-White/Alexandria Sage)---奥地利导演迈克尔·哈内克(Michael Haneke)周日凭借电影《爱》(Amour)众望所归地捧得戛纳电影节金棕榈奖。

这部电影讲述了一对老夫妻晚年生活的幽怨故事。

继2009年凭借影片《白丝带》(The White Ribbon)获得戛纳金棕榈奖後，哈内克已是第二次获得该奖项。

该片的场景设在巴黎一间公寓中，讲述了一个患病妻子与丈夫的故事。这部感人至深的影片令不少观众潸然泪下。此次获奖再次证明，哈内克是时至今日最伟大的欧洲导演之一。

《爱》也意味着哈内克从《白丝带》、《躲藏》(Hidden)等暴力电影的转型。

该片的两名主演让-路易斯·特林提格南特(Jean-Louis Trintignant)和埃玛纽·丽娃(Emmanuelle Riva)也因此获得好评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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