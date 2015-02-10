日本佳能拟以28亿美元收购瑞典安讯士 拓展安全监控业务

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透东京2月10日 - 日本佳能(7751.T)表示计划以约236亿瑞典克朗(28.3亿美元)收购监控摄影机生产商安讯士(Axis AB)(AXIS.ST)，以在旗下相机销量低迷的情况下，拓展进入监控设备市场。
佳能称其正在发出收购要约，以每股340克朗的价格收购安讯士全数股份，较周一收盘价226.90克朗有将近50%的溢价。
安讯士表示董事会一致同意支持该收购要约。
佳能已经在出售监控摄影机产品，并认为这是一个正在成长中的市场，不过其未透露该项业务的盈利数据。(完)
(编译 王洋; 审校 蔡美珍)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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