日本佳能拟以28亿美元收购瑞典安讯士 拓展安全监控业务

路透东京2月10日 - 日本佳能(7751.T)表示计划以约236亿瑞典克朗(28.3亿美元)收购监控摄影机生产商安讯士(Axis AB)(AXIS.ST)，以在旗下相机销量低迷的情况下，拓展进入监控设备市场。

佳能称其正在发出收购要约，以每股340克朗的价格收购安讯士全数股份，较周一收盘价226.90克朗有将近50%的溢价。

安讯士表示董事会一致同意支持该收购要约。

佳能已经在出售监控摄影机产品，并认为这是一个正在成长中的市场，不过其未透露该项业务的盈利数据。(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。