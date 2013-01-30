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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 14:52 BJT

日本个股: 佳能称2012年在中国的营收减少逾30%,降幅超预期

路透东京1月30日 - 日本佳能 周三称,截至2012年12月的一年,其在中国的营收下降逾30%,降幅大于之前预期,受累于中国经济增长放缓及中日之间的领土争端.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 丁琦)
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