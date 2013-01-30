更新版-日股业绩: 佳能预计日圆贬值及新兴市场复苏将刺激2013年获利

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
(新增业绩细节及分析师评论)
* 佳能第四季营业利润为777亿日圆,减少17.9%
* 预计2013年营业利润为4,100亿日圆,低于市场预测
路透东京1月30日 - 日本佳能 预计今年营业利润增长26.6%,得益于公司削减成本,且日圆贬值推高营收.不过这样的增幅仍不及分析师预期.
袖珍型相机的需求正在减少,因消费者转向使用智能手机,欧洲客户预算捉襟见肘,也打压了对其办公打印机的需求.
由于大力削减成本,佳能的获利能力在日本企业中被公认为首屈一指.该公司一直力图在不断成长的无反可换镜头相机市场占据一席之地.在这个市场中,佳能面临索尼,奥林巴斯 和尼康 的激烈竞争.
佳能在截至12月31日的三个月营业利润下降17.9%至777亿日圆(8.571亿美元),低于汤森路透I/B/E/S调查中七位分析师的平均预估1,009亿日圆.
该公司80%的营收来自海外,去年日圆走坚对其冲击甚大.公司周三称,印度和中国经济复苏,再加上日本积极推行经济刺激政策,可能对公司获利带来支撑.
该公司对截至12月的会计年度日圆兑美元参考汇率为85日圆,兑欧元为115日圆,弱于去年平均值79.96和102.8日圆.
作为第一批公布季度财报的日本绩优股,该公司业绩经常被视为科技行业获利的风向标.
佳能预计截至12月的当前会计年度,全年营业利润为4,100亿日圆,而汤森路透Starmine访问的21位分析师平均预估为4,433亿日圆.
"全年获利以及财测均低于市场预期,因此这被视为偏空的业绩,"Myojo Asset Management执行长Makoto Kikuchi说.
"投资者之前买入佳能,是因为过度期望日圆走软会提振其获利,但这种兴奋之情应会消退,"他说.
在财报公布前,佳能股票周三收高将近3%.(完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追