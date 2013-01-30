更新版-日股业绩: 佳能预计日圆贬值及新兴市场复苏将刺激2013年获利

(新增业绩细节及分析师评论)

* 佳能第四季营业利润为777亿日圆,减少17.9%

* 预计2013年营业利润为4,100亿日圆,低于市场预测

路透东京1月30日 - 日本佳能 预计今年营业利润增长26.6%,得益于公司削减成本,且日圆贬值推高营收.不过这样的增幅仍不及分析师预期.

袖珍型相机的需求正在减少,因消费者转向使用智能手机,欧洲客户预算捉襟见肘,也打压了对其办公打印机的需求.

由于大力削减成本,佳能的获利能力在日本企业中被公认为首屈一指.该公司一直力图在不断成长的无反可换镜头相机市场占据一席之地.在这个市场中,佳能面临索尼,奥林巴斯 和尼康 的激烈竞争.

佳能在截至12月31日的三个月营业利润下降17.9%至777亿日圆(8.571亿美元),低于汤森路透I/B/E/S调查中七位分析师的平均预估1,009亿日圆.

该公司80%的营收来自海外,去年日圆走坚对其冲击甚大.公司周三称,印度和中国经济复苏,再加上日本积极推行经济刺激政策,可能对公司获利带来支撑.

该公司对截至12月的会计年度日圆兑美元参考汇率为85日圆,兑欧元为115日圆,弱于去年平均值79.96和102.8日圆.

作为第一批公布季度财报的日本绩优股,该公司业绩经常被视为科技行业获利的风向标.

佳能预计截至12月的当前会计年度,全年营业利润为4,100亿日圆,而汤森路透Starmine访问的21位分析师平均预估为4,433亿日圆.

"全年获利以及财测均低于市场预期,因此这被视为偏空的业绩,"Myojo Asset Management执行长Makoto Kikuchi说.

"投资者之前买入佳能,是因为过度期望日圆走软会提振其获利,但这种兴奋之情应会消退,"他说.

在财报公布前,佳能股票周三收高将近3%.(完)