版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 14:28 BJT

日本个股: 佳能预计2013年日圆兑美元平均汇价为85日圆

路透东京1月30日 - 日本佳能 周三表示:

* 预计2013年日圆兑美元平均汇价为85日圆,2012年为79.96

* 预计2013年日圆兑欧元平均汇价为115日圆,2012年为102.8

* 预计2013年可更换镜头式相机销量为920万台,2012年为820万台

* 预计2013年便携式相机销量为1,700万台,2012年为1,830万台.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐