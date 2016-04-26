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国际财经 | 2016年 4月 26日 星期二 15:06 BJT

佳能第一季营业利润锐减39% 并调降全年财测

路透东京4月26日 - 全球最大的相机及印表机制造商--日本佳能(Canon)(7751.T)周二公布，第一季营业利润降幅大于预期，因小型相机全球销售萎缩且雷射印表机(激光打印机)在新兴市场的需求趋弱。

佳能还调降截至12月止的全年财测。

佳能表示，1-3月营业利润锐减39%至401亿日圆(3.614亿美元)。汤森路透调查五名分析师的平均预估为677.4亿日圆。

佳能称，现预计全年度营业利润为3,000亿日圆，低于此前预测的3,600亿日圆。

佳能约80%营收来自海外市场，是日圆疲软的主要受益者。该公司表示，预期直到12月，美元兑日圆平均汇率110日圆，此前的汇率假设为120日圆。(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

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