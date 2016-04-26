佳能第一季营业利润锐减39% 并调降全年财测

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透东京4月26日 - 全球最大的相机及印表机制造商--日本佳能(Canon)(7751.T)周二公布，第一季营业利润降幅大于预期，因小型相机全球销售萎缩且雷射印表机(激光打印机)在新兴市场的需求趋弱。
佳能还调降截至12月止的全年财测。
佳能表示，1-3月营业利润锐减39%至401亿日圆(3.614亿美元)。汤森路透调查五名分析师的平均预估为677.4亿日圆。
佳能称，现预计全年度营业利润为3,000亿日圆，低于此前预测的3,600亿日圆。
佳能约80%营收来自海外市场，是日圆疲软的主要受益者。该公司表示，预期直到12月，美元兑日圆平均汇率110日圆，此前的汇率假设为120日圆。(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。