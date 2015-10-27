日本个股：佳能下调全年获利预估，因为中国和东南亚市场需求疲软

《全球汇市》美元上扬，此前美联储暗示可能在6月加息
路透纽约5月3日 - 美元周三普涨，兑日圆触及逾六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示仍在今年再升息两次的正轨上。
路透东京10月27日 - 日本佳能 周二下调全年获利预估，指称中国和东南亚对数码相机的需求较预期放缓。
佳能表示，目前预计集团截至12月财年的营业利润为3,650亿日圆(30.2亿美元)，低于三个月前预估的3,800亿日圆。佳能是全球最大的相机和打印机制造商。
该公司还把营收预估由3.9万亿日圆下调至3.8万亿。
佳能称，需要一些时间中国和其他新兴市场的需求才能从当前的疲软中复苏。
佳能的一位高管在获利发布会上称，诸多的不确定性令人难以预测何时才会复苏，但未来的经济刺激政策最终将会刺激中国的需求。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透纽约/伦敦5月3日 - 金价周三跌至一个月低位，因美元走坚，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一如预期维持利率不变，市场对法国极右翼总统候选人意外获胜的预期减弱。
路透纽约/伦敦5月3日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三连续第五日下跌，迫近4月触及的数年低位，因交易商关注全球最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量强劲，且需求乏善可陈。