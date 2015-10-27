日本个股：佳能下调全年获利预估，因为中国和东南亚市场需求疲软

路透东京10月27日 - 日本佳能 周二下调全年获利预估，指称中国和东南亚对数码相机的需求较预期放缓。

佳能表示，目前预计集团截至12月财年的营业利润为3,650亿日圆(30.2亿美元)，低于三个月前预估的3,800亿日圆。佳能是全球最大的相机和打印机制造商。

该公司还把营收预估由3.9万亿日圆下调至3.8万亿。

佳能称，需要一些时间中国和其他新兴市场的需求才能从当前的疲软中复苏。

佳能的一位高管在获利发布会上称，诸多的不确定性令人难以预测何时才会复苏，但未来的经济刺激政策最终将会刺激中国的需求。(完)