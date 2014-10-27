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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 14:49 BJT

更新版 1-日股业绩：佳能第三季获利下滑21%，因相机销售疲软

(新增细节)

路透东京10月27日 - 日本佳能 周一公布7-9月季度营业利润下滑21%，因全球数码相机市场销售大跌，盖过日圆走软的利好影响。

消费者使用智能手机进行日常拍照，打击了相机的需求；而重量较轻的无反光镜相机日益受到消费者青睐，抢占了利润率较高的单镜头反光相机的市场份额。

佳能7-9月当季营业利润为718亿日圆(6.65亿美元)，上年同期为906亿日圆，与日本经济新闻本月稍早的预测相差不多。

营收下降4.5%，至8,722亿日圆。

得益于打印机和其他办公设备销售的提振，佳能上调截至12月31日的全年营业利润预估至3,700亿日圆，此前预估为3,650亿日圆。如果根据新的预测，全年营业利润将增长9.7%。

佳能发布业绩前，股价周一收涨0.8%。(完)

(编译 李春喜 审校 龚芳)
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