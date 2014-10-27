更新版 1-日股业绩：佳能第三季获利下滑21%，因相机销售疲软

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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路透东京10月27日 - 日本佳能 周一公布7-9月季度营业利润下滑21%，因全球数码相机市场销售大跌，盖过日圆走软的利好影响。
消费者使用智能手机进行日常拍照，打击了相机的需求；而重量较轻的无反光镜相机日益受到消费者青睐，抢占了利润率较高的单镜头反光相机的市场份额。
佳能7-9月当季营业利润为718亿日圆(6.65亿美元)，上年同期为906亿日圆，与日本经济新闻本月稍早的预测相差不多。
营收下降4.5%，至8,722亿日圆。
得益于打印机和其他办公设备销售的提振，佳能上调截至12月31日的全年营业利润预估至3,700亿日圆，此前预估为3,650亿日圆。如果根据新的预测，全年营业利润将增长9.7%。
佳能发布业绩前，股价周一收涨0.8%。(完)
(编译 李春喜 审校 龚芳)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不