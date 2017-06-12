独家：Canyon Bridge或向美当局三度申请收购莱迪思--消息人士

路透6月11日 - 知情人士周日透露，去年11月份同意以13亿美元收购莱迪思半导体 (LSCC.O)的具有中资背景的收购基金Canyon Bridge Capital Partners LLC将第三次为该交易向美国当局提请审批。

Canyon Bridge希望该交易能获得美国外资审议委员会(CFIUS)批准。CFIUS是评估企业收购是否对国家安全构成潜在风险的政府机构。

CFIUS的标准审批流程需要最多75天。Canyon Bridge在1月提出过申请，3月时再次提出申请。重新申请相当于一切又回到起点，需要再经历75天的审批过程。

消息人士称，Canyon Bridge一直想让CFIUS相信，它会在不受中国政府影响的情况下经营莱迪思半导体。去年路透报导称，Canyon Bridge有来自中国中央政府的资金支持，并且与中国的空间项目有间接联系。数位美国议员对此表示担忧。

以往鲜有向CFIUS三次提请审批的交易。消息人士称，特朗普就任已有近五个月，但美国政府一些机构的高级职位依然悬空，使得CFIUS无法快速审批，并为其决策能力带来压力。

其中一位消息人士补充称，Canyon Bridge和Lattice都希望未来数周一些关键政府职位的任命将有助于打破与CFIUS的僵局。比如，Heath Tarbert已获提名，担任财政部助理部长，负责国际市场和发展工作。

消息人士均拒绝署名，因CFIUS审核程序属于机密。Lattice拒绝置评，Canyon Bridge和CFIUS发言人暂未回复置评要求。

Lattice股价周五收报6.86美元，相比该公司若顺利出售的情况下股东可获得的每股8.3美元现金，低了约17%，凸显该交易前景的不确定性。

完成该交易所剩的时间已不多。Canyon Bridge和Lattice的协议完成期限为8月1日，若CFIUS不放行，该交易将无法完成。如果届时CFIUS审查未完成，两家公司将不得不协商延长交易的最后期限。

美国电子产品厂商Inseego(INSG.O)本月稍早表示，其已放弃去年9月达成的一笔5,000万美元的交易，即把旗下MiFi移动热点业务出售给中国智能手机厂商TCL，称因“(CFIUS)的批复一再推迟并存在不确定性”，这进一步表明CFIUS体系存在的制约。TCL也像Canyon Bridge一样，曾两次向CFIUS提交审核申请。

另一个考验中资企业收购美国半导体公司能力的重要案例将是Xcerra(XCRA.O)。中国半导体投资基金Unic Capital Management在4月同意以5.8亿美元现金收购Xcerra。

CFIUS是否会否决这笔交易，将能说明中国收购方面临的美国监管门槛有多高。(完)