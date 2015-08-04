全球资本支出料连降第三年 大宗商品颓势打击信心--标普报告

路透伦敦8月3日 - 标准普尔周一公布的一份报告显示，全球企业支出大户2015年料连续第三年削减投资，因大宗商品熊市打击信心。

据标准普尔2015年全球资本支出调查，非金融企业今年的资本支出料下滑1%，明年减少4%。该调查追踪2,000家资本支出最高的上市及民间企业。

资本支出增长被视作持续经济复苏的关键环节。资本支出连年下滑，导致企业的支出模式愈发谨慎，他们把更多的资金用于还利股东，或者回购股票，而不是进行业务再投资。

不过标准普尔调查提醒，不要把资本支出的窘况只归咎于股票回购大增，称这种情况主要是集中在美国，并非全球现象，即便欧洲股票回购也在增加。

报告称，今年的下滑主要来自能源和材料行业。由于担心中国需求，市场对大宗商品严重缺乏信心，这两个行业今年的资本支出料削减14%。

“资本支出不振原因在于大宗商品行业的资本支出减少，这种情况去年就已经出现，现在愈演愈烈，”标准普尔经济学家Gareth Williams说。

扣除能源和材料行业，全球资本支出估计可上升8%。

企业账面上有大约4.4万亿美元的现金或现金等价物，想要扩大资本支出无疑并不缺钱，但标准普尔指出，其它一些行业特有的问题也可能阻止资本支出的扩大。

标普表示，以软件推动的大型科技企业崛起，导致企业投资用于购买其它公司的科研技术而非扩大生产制造，同时汽车行业因为产能过剩，更倾向于保留现金而非扩大支出。

报告认为，阻碍企业支出的下一个阻力将来自加息，特别是美国的加息。虽然企业对于自己的业务版图颇有信心，但在投资回报方面却依然不够清晰。

“当企业有充分信心能够获得足够回报时，就会进行投资，对此最有力的保证就是经济和金融趋势在一定程度上变得更加明确，”标普的Williams说。(完)

(编译 王丽鑫/郑茵 审校 王颖)

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