今年新兴市场资本流入规模料降至2009年以来最低--IIF

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿5月28日 - 国际金融协会(IIF)周四称，今年流向新兴经济体的资本规模料降至9,810亿美元，为2009年以来最低，因经济增长令人失望，美国升息前景造成拖累，且对俄罗斯投资下滑。
IIF称，外国直接投资预计将从5,860亿美元降至5,290亿美元，主要因对俄罗斯和中国的投资下降。该组织代表近500家金融机构。
与此同时，今年中国对外投资料增加380亿美元至5,400亿美元。新兴经济体储备增长料从2014年的1,100亿美元放缓至740亿美元，而2004-2013年平均年增幅为6,000亿美元。
“受中国影响，新兴市场整体仍为资本净流出，”报告称。
IIF称，与乌克兰的冲突令资本流向俄罗斯的势头严重受损。第一季外资流出规模增至310亿美元，2014年下半年平均每季为240亿美元。
在较温和的假设情景下--即美联储9月开始升息，IIF预计2016年资本流入将增至1.16万亿(兆)美元。
这一前景最大的风险是若美国劳动力市场吃紧，引发薪资压力，并促使美联储更快收紧政策，则将导致“严重收紧恐慌”。(完)
(编译 王丽鑫；审校 许娜)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。