新兴市场2015年资金流入规模为金融危机以来最低--IIF

路透纽约1月4日 - 根据国际金融协会(IIF)的数据，12月新兴市场股市和债市合计流出31亿美元资金，为连续第六个月流出，全年资金流入情况为全球金融危机以来最差。

IIF周一公布报告称，新兴市场股市12月流出71亿美元，而新兴市场债市流入40亿美元。这个位于华盛顿的组织，是流向发展中国家投资数据的最权威来源之一。

IIF表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始利率收紧周期，以及大宗商品价格持续下跌，都削弱了投资者对新兴市场资产的兴趣。

“我们的新兴市场增长追踪指标(EM Growth Tracker)显示增长放缓，增强了投资者的担忧，尤其是在大宗商品价格下跌的情况下，”IIF称。

新兴市场资金外流之势最初被认为在10月打断--当月资金流入139亿美元。但修正后的数据显示，10月资金亦总计流出82亿美元，因此整个2015年下半年资金都在外流。

IIF声明还称，第四季新兴市场资金流出130亿美元，低于第三季流出的330亿美元。

2015年非居民资金流入总额降至410亿美元，低于2010-2014年的平均水平2,850亿美元；2015年股市总计流入130亿美元，债市流入280亿美元。(完)