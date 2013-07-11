全球经济：2013年企业资本支出将下滑，且趋势可能持续--标普调查

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透伦敦7月11日 - 标准普尔一项调查显示，与前几年相比，全球企业减少了在开发有助推动未来盈利增长的资产方面的支出，且这股趋势看似将会持续。
报告称，很多企业虽然现金充裕且有必要更换老化的基础设施，但由于对经济复苏信心仍然不高且面临利润率压力，它们在部分项目上有些犹豫。
像矿业和能源这些传统大举投资的行业将出现资本支出回落，料将带动2013年全球资本支出经通胀调整后较上年减少2%，2014年减少5%。
虽然有些企业在宣布资本支出计划后，最近数月股价上涨，但很多投资者仍希望企业以股票回购或发放股息的形式来返还现金。
“标普的调查结果呈现出一种令人担心的全球资本支出趋势，”该机构的企业分析师Gareth Williams在这份年度调查报告中表示。
“能源和材料行业所占的资本支出份额在过去十年间增加了很多，因此目前大宗商品‘超级周期’的淡出，将导致全球资本支出很难取得增长。”
中国最近公布的黯淡贸易数据加剧了这种担忧，中国是全球最大的原材料消费国。
报告称，2013年北美在全球资本支出中所占比重将升至36%，欧洲的比重将从三分之一降至四分之一。不过欧洲最大型能源企业的投资增加，将扶助欧洲地区今年资本支出呈现正增长。
其他地区，新兴市场将“显示资本支出乏力的迹象”，拉美地区2013年的支出增长在整个新兴市场将会最差。亚洲地区也会表现较弱，目前对澳洲2013年支出的预估是下降12%。(完) (编译 隋芬; 审校 王兴亚)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686