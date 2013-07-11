全球经济：2013年企业资本支出将下滑，且趋势可能持续--标普调查

路透伦敦7月11日 - 标准普尔一项调查显示，与前几年相比，全球企业减少了在开发有助推动未来盈利增长的资产方面的支出，且这股趋势看似将会持续。

报告称，很多企业虽然现金充裕且有必要更换老化的基础设施，但由于对经济复苏信心仍然不高且面临利润率压力，它们在部分项目上有些犹豫。

像矿业和能源这些传统大举投资的行业将出现资本支出回落，料将带动2013年全球资本支出经通胀调整后较上年减少2%，2014年减少5%。

虽然有些企业在宣布资本支出计划后，最近数月股价上涨，但很多投资者仍希望企业以股票回购或发放股息的形式来返还现金。

“标普的调查结果呈现出一种令人担心的全球资本支出趋势，”该机构的企业分析师Gareth Williams在这份年度调查报告中表示。

“能源和材料行业所占的资本支出份额在过去十年间增加了很多，因此目前大宗商品‘超级周期’的淡出，将导致全球资本支出很难取得增长。”

中国最近公布的黯淡贸易数据加剧了这种担忧，中国是全球最大的原材料消费国。

报告称，2013年北美在全球资本支出中所占比重将升至36%，欧洲的比重将从三分之一降至四分之一。不过欧洲最大型能源企业的投资增加，将扶助欧洲地区今年资本支出呈现正增长。