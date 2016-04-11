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国际财经 | 2016年 4月 11日 星期一 08:49 BJT

新兴市场2016年资本流出将缓解 中国为一大风险--IIF

路透华盛顿4月8日 - 国际金融协会(IIF)周五表示，2016年新兴市场净资本流出将略有缓解，但如果中国人民币突然贬值或美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息脚步快于预期，则资本净流出或将增加。

IIF预测，2016年新兴市场净资本流出约为5,000亿美元，低于2015年的7,500亿美元。(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)

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