2015年全球企业将2,210亿美元资金放到低税地区--联合国

路透日内瓦5月3日 - 联合国周二表示，全球企业去年把2,210亿美元放到低税国家，主要是卢森堡和荷兰，并有720亿美元投资流入英属避税天堂--英属维京群岛和开曼群岛。

但他们在2015年的最后一个季度将数十亿资金撤离卢森堡和荷兰，之前这两国实施新的欧盟规定，打击违规避税行为。

联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的报告称，流入英属维京群岛和开曼群岛的资金量与历史平均水平大致相同，但近年来资金来源却从富裕国家转至发展中国家。

2010年至2014年，香港、美国、俄罗斯和中国是最大的四个资金来源地。(完)