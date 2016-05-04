2015年全球企业将2,210亿美元资金放到低税地区--联合国

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透日内瓦5月3日 - 联合国周二表示，全球企业去年把2,210亿美元放到低税国家，主要是卢森堡和荷兰，并有720亿美元投资流入英属避税天堂--英属维京群岛和开曼群岛。
但他们在2015年的最后一个季度将数十亿资金撤离卢森堡和荷兰，之前这两国实施新的欧盟规定，打击违规避税行为。
联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的报告称，流入英属维京群岛和开曼群岛的资金量与历史平均水平大致相同，但近年来资金来源却从富裕国家转至发展中国家。
2010年至2014年，香港、美国、俄罗斯和中国是最大的四个资金来源地。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。